Performancefestival Bone – Hier sind alle Gäste VIPs Dass die Clubkultur politisches Potenzial hat und Partys nicht zwingend laut, eng und intensiv sein müssen, zeigt das Berner Performancefestival Bone. Regula Fuchs

Sie machen es sich und dem Publikum gemütlich: Nina Mühlemann und Edwin Ramirez alias Criptonite. Foto: Jean-Marc Thurmes

Tanzen, trinken, feiern – viele Menschen vergnügen sich am Wochenende in Clubs, oft bis zum Umfallen. Alles nur Spass und Zerstreuung? Nicht unbedingt. Dass die Tanzfläche auch ein politischer Ort sein kann, der zu ernsthaften gesellschaftlichen Fragen anregt, legt das Performancefestival Bone nahe, das am kommenden Wochenende in der Grossen Halle der Reitschule stattfindet.