Erstes Foto der Grabplatte – Hier ruht die Queen mit ihrer engsten Familie Erstmals hat das britische Königshaus ein Bild der Ruhestätte der verstorbenen Königin veröffentlicht. Elizabeth II. liegt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Ehemann begraben.

Stein aus schwarzem Marmor: Dieses vom Buckingham Palast herausgegebene Foto zeigt die Grabplatte von Königin Elizabeth II. auf dem Gelände von Schloss Windsor. Foto: Royal Collection Trust/The Dean /PA Media/DPA

Wenige Tage vor der Wiedereröffnung von Schloss Windsor für Besucher ist erstmals ein Bild der neuen Grabplatte von Queen Elizabeth II. und ihrer engsten Familie veröffentlicht worden. Der Stein besteht aus handgeschnitztem schwarzen belgischen Marmor, um zum Vorgänger zu passen, wie der Palast am Samstag mitteilte.

Buchstaben und Zahlen aus Messing verkünden die Lebensdaten der Königin, ihrer Eltern, Königsgemahlin Elizabeth («Queen Mum») und König George VI., sowie ihres Ehemanns Prinz Philip. In der Mitte prangt das Wappen des Hosenbandordens, dem alle vier Royals angehörten. Das Foto zeigt das Grab in der kleinen König-George-VI.-Gedenkkapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor von Blumenkränzen umgeben.

Die königliche Residenz öffnet am 29. September wieder für Besucher, die dann auch die Grabstätte besichtigen können. Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben und am 19. September auf Schloss Windsor beigesetzt worden. In derselben Seitenkapelle, die zur grossen St.-Georges-Kapelle gehört, ist auch die Urne der jüngeren Schwester der Queen, Prinzessin Margaret, untergebracht.

SDA/step

