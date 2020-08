Ich habe als Performer in unterschiedlichen Kontexten gearbeitet. Eine Ausstellung im institutionellen Raum, wie die Stadtgalerie einer ist, hat eine andere Zeitlichkeit als beispielsweise eine Performance. Ich kann körperlich nicht während der gesamten Ausstellungsdauer anwesend sein. Also haben wir uns auf die Ausstattung und Musik fokussiert. Unter anderem mit dem Produzenten und Komponisten Modulaw und einem Designerteam haben wir eine Stimmung irgendwo zwischen Melancholie, Drama und Empowerment kreiert.

Die persönliche Inszenierung ist zentral in Ihrer Arbeit. Und doch ist Ihre Kunstfigur Price in der Ausstellung «Prologue: Mantras for a Club» physisch abwesend. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Price ist die Kunstfigur des Schweiz-Brasilianers Mathias Ringgenberg. 2018 wurde er mit dem Schweizer Performancepreis ausgezeichnet. Er ist 1986 in Rio de Janeiro geboren, hat in Amsterdam und Bern studiert und pendelt heute zwischen Zürich, Belgien und Los Angeles. «Prologue: Mantras for a Club» ist seine erste institutionelle Einzelausstellung. Sie wird von Luca Beeler, Leiter der Stadtgalerie Bern, kuratiert.

An der Decke hängen schneckenförmig gewundene Theater-Vorhangschienen. In den zwei Räumen sind insgesamt zehn Lautsprecher installiert. Was haben Sie vor?

Die Vorhangschienen haben wir uns gegönnt, nach dem Motto «You only live once». Wir brauchten die stabilsten, weil da massiv viel Stoff daran befestigt wird. Die Vorhänge bestehen zum Teil aus Latex und Fake-Leder, und es gibt Öffnungen, in die man sich hineinbegeben kann. Der Sound ist auf mehrere Kanäle verteilt und fast komplett auf das Vokale reduziert. Ich habe Lieder eingesungen und mich phonetisch an der englischen Sprache orientiert. Dabei geht es mir vor allem um eine menschliche Präsenz, also um die Stimme selbst und nicht um die Sprache an sich. Die Stimmaufnahmen zirkulieren im Raum und korrespondieren mit der fliessenden Bewegung der Vorhänge. Für mich ist das eine Art Gegensatz zum weissen eckigen Museumsraum, den ich bespielen darf.