Mein Sommerjob: Prozentrechnen im Loeb – Hier liessen sich ältere Damen gerne verführen Es klingt kitschig, aber im Warenhaus Loeb offenbarte sich mir während ein paar Wochen ein Stück der Seele Berns. Regula Fuchs

Der Loeb in den 90er-Jahren schien eine Art Heimathafen zu sein – für die Kundschaft ebenso wie für die Belegschaft. Illustration: Pedä Siegrist

«Das isch gäng das», sagten die Kundinnen und Kunden immer. Und manche fügten an: «... hets Müsli gseit.» Seltsames Bern, dachte ich damals. Es waren die späteren 90er-Jahre, und ich, ausserkantonal aufgewachsen, wohnte noch nicht lange in der Bundesstadt.

Den besagten Satz bekam ich bei einem Sommerjob im Warenhaus Loeb zu hören. Als studentische Temporärkraft bei einer Ausverkaufsaktion sass ich an einem Schalter, den man ins berühmte Loeb-Schaufenster eingebaut hatte, ausgerüstet mit einem Taschenrechner und einer Münzkasse. Neben mir waren weitere Studierende im selben Setting und mit demselben Auftrag postiert. Und der ging so: Kundinnen und Kunden, die verbilligte Ware eingekauft hatten, konnten mit ihrem Kassenzettel bei uns vorbeikommen und einen zusätzlichen Rabatt von wenigen Prozent auf den Einkaufsbetrag abholen – in bar.