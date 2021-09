Methode für Muskelentspannung – Hier kommt das neue Yoga Zittend zum Wohlbefinden? Eine für Traumapatienten entwickelte Entspannungsmethode kommt nun auch im Fitness- und Wellnessbereich an. Wir haben sie ausprobiert. Paulina Szczesniak

Tiefenentspannung? Dazu muss ein ganz bestimmter Muskel gelöst sein, besagt die TRE-Methode. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es will einfach nicht zittern! Seit über einer Minute lehne ich mit dem Rücken an der Wand, so, als würde ich auf einem imaginären Stuhl sitzen. Ziel? Meine Beine sollen ermüden und zu zittern beginnen. Aber eben: Es klappt einfach nicht.

«Stress dich nicht», sagt Claudia Lunar Willi, die in ihrer Winterthurer Praxis integratives Coaching und ressourcenaktivierende Kurse anbietet. Klar: Ich bin schliesslich hier, um Stress abzubauen, nicht zusätzlich welchen anzuhäufen. Aber wie soll das gehen, durch Zittern? Und überhaupt: Ist Zittern nicht etwas Negatives?