Brennpunkt-Schulen – Hier kommen alle Schwierigkeiten zusammen Wenn die Hälfte der Klasse eine Lehrstelle findet, gilt das als Erfolg: Besuch in Bern-West, wo sich die Probleme in Zeiten der Personalnot zuspitzen. Mirjam Comtesse

«Teamteaching hilft enorm»: Die Lehrerinnen Annette Schläpfer und Jessica Cecchetto (rechts) unterrichten gemeinsam eine dritte Realschulklasse im Schwabgut. Foto: Adrian Moser

Die 15- und 16-Jährigen beugen sich über ihre iPads und lesen Inserate für Lehrstellen. Die dritte Realschulklasse am Schwabgut-Schulhaus in Bern hat an diesem Morgen das Fach Individuelle Vertiefung und Erweiterung. Das heisst, die Jugendlichen befassen sich mit ihrer beruflichen Zukunft.