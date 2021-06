Ferien mit Kindern – Hier können Sie in der Schweiz auf Schatzsuche Aufgaben meistern, Rätsel lösen und das alles an der frischen Luft: Schatzsuchen sind ein besonderes Erlebnis. Und am Ende lockt eine Belohnung für die Bemühungen. Markus Fässler (Travelcontent)

Für die Schatzsuche im bündnerischen Andeer folgt man den Spuren des Capricorn. Foto: Naturpark Beverin

St-Ursanne JU: Schatzsuche im Kanu

Im Jura findet die Schatzsuche auf dem Wasser statt. Foto: Maison du Tourisme

Auf der Schatzsuche in St-Ursanne im Kanton Jura fühlen sich die Kleinen wie Entdecker im Amazonasgebiet. Denn zu den sieben Verstecken gelangen sie nur auf dem Flussweg auf dem Doubs. Mit Schwimmweste, Kanu und dem «Entdeckerhandbuch» (erhältlich beim Maison du Tourisme) ausgestattet, begibt man sich auf die Suche. Sind die sieben Posten gefunden und alle Rätsel im Entdeckerhandbuch gelöst, erhält man den Schlüssel für eine Belohnung in Form einer Erinnerung an das spannende Abenteuer.