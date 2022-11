YB-Spieler im WM-Aufgebot – Als Yakin anruft, fehlen Rieder die Worte Während Christian Fassnacht und Fabian Rieder im Kader für die WM stehen, bleibt Cedric Itten überraschend aussen vor. Eine kleine Hoffnung bleibt ihm aber noch. Dominic Wuillemin

Freud und Leid liegen bei Fabian Rieder, Christian Fassnacht und Cedric Itten nahe beieinander. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Bei den Young Boys tun sich am Mittwoch Gefühlswelten auf. Hier Christian Fassnacht und Fabian Rieder, die es ins Schweizer WM-Kader schaffen. Da Cedric Itten, der von Murat Yakin zuletzt aufgeboten wurde, nun aber für die in eineinhalb Wochen beginnende Weltmeisterschaft in Katar überraschend übergangen wurde. Auch Goalie David von Ballmoos, Innenverteidiger Cédric Zesiger und Spielmacher Kastriot Imeri konnten sich bis zuletzt Hoffnungen machen. Sie stehen wie Itten auf der Pikettliste.

Hier gehen Träume in Erfüllung, da platzen sie: eine emotionale Achterbahnfahrt.

Für Fassnacht wird damit ein schwieriges Jahr versöhnlich enden. Immer wieder war er verletzt, er musste deshalb um die WM-Teilnahme bangen, auch wenn ihm Yakin einmal sagte, er werde ihn mitnehmen, sofern er fit sei. Dann platzte im Sommer der Wechsel zu Besiktas Istanbul, woran der bald 29-Jährige länger nagte und was zu Verstimmungen mit YB führte. Und als er wieder fit war, fand er nicht zur alten Form.

Zuletzt plagte den Offensivspieler erneut die Kopfverletzung, die er sich vor einem Jahr zugezogen hatte und die dazu führte, dass sein Gehör immer noch beeinträchtigt ist. Am Sonntag gegen Servette spielte Fassnacht wieder mit Helm. Dass ihn Yakin dennoch mit ans Turnier nimmt, zeigt, welchen Stellenwert sich der Flügel als vielseitiger und umgänglicher Rollenspieler erarbeitet hat.

Yakin emotionales Telefonat mit Rieder

Durchaus überraschend ist auch die Nomination Rieders. Nicht, weil sich der 20-Jährige diese mit seinen Leistungen nicht verdient hätte. Aber Yakin hatte den Mittelfeldspieler bis jetzt nie aufgeboten, ihm zuletzt etwa Luzerns Senkrechtstarter Ardon Jashari vorgezogen. Nun stehen beide im WM-Kader. Yakin sagt: «Bei Jashari und Rieder war es kurz still am Telefon, nachdem ich es ihnen mitgeteilt hatte. Dann haben sie sich sehr emotional ausgedrückt. Das war sehr eindrücklich.» Der Nationaltrainer betont die individuelle Klasse, welche die beiden in der Super League gezeigt hätten. «Sie haben sich diese Nomination durch Leistungen verdient.»

Damit ist Rieders unglaublicher Aufstieg vollzogen. Erst zwei Jahre ist es her, seit er bei YB debütiert hat. Seither hat er in der Europa und Champions League gespielt und dabei etwa im legendären Old Trafford gegen Manchester United ein Tor erzielt. Unter Trainer Raphael Wicky ist Rieder zu einer unverzichtbaren Kraft avanciert. Kein YB-Feldspieler wird in dieser Saison öfter eingesetzt als er.

Itten wird derweil eine grosse Enttäuschung verkraften müssen. Zu ihm sagt Yakin am Mittwochvormittag, er habe schon drei zentrale Stürmer aufgeboten. «Aber ich schätze ihn sehr. Wenn sich im Angriff ein Spieler verletzten sollte, ist Cedric dabei.»





Dominic Wuillemin schreibt für Tamedia über Sportthemen – mit Fokus auf Fussball und YB. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat er an der ZHAW Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.