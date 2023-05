YB-Meistertross setzt sich in Bewegung

«Hie isch mis daheime» dröhnt es aus den Lautsprechern. Der YB-Meistertross setzt sich in Bewegung in Richtung Stadion. Nsame, Itten, Fasnacht und Co. schmeissen YB-Merch in die Menge, was gut ankommt. Währenddessen stimmen die DJ's Züri West an: «Irgendeinisch fingt ds Glück eim».