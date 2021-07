30. Minute

YB spielt das äusserst klug hier in dieser ersten halben Stunde. Die Parade von David von Ballmoos war so etwas wie das dritte Tor der Berner an diesem Abend – extrem wertvoll. Und gegen vorne geht bei YB viel über die Flügel – defensiv sind nach dem Spiel am Samstag in Luzern mit Hefti (rechts) und Garcia (links) wieder frische Kräfte am Werk.