Bringt perfekt auf den Punkt, was in der Klimapolitik schiefläuft: Die Science-Fiction-Komödie «Don’t Look Up» mit Leonardo DiCaprio. Foto: Netflix

Ich möchte eine wilde These in den Raum werfen, cauz why not: Wir können den Klimawandel nicht stoppen, weil das nicht in unseren Genen so drinsteht, BÄM! Wir sind 1. komplett unfähig, uns in die Zukunft reinzufühlen, und 2. nicht programmiert auf Weitsicht, sondern auf Zucker, Babys und Geschlächtsverkehr. Diese Aussage stützt sich, man hätte es schon vermuten können, auf keinerlei Recherchen, sondern auf meinem rudimentären Verständnis von Genetik und Soziologie.