Brandursache geklärt – Heu entzündete sich selber und löste Bauernhausbrand aus Biologische Selbstentzündung von gelagertem Heu: Die Ursache des Brandes in einem Bauernhaus in Albligen von Ende September ist geklärt.

Foto: Getty Images

Am 29. September gegen 22.15 Uhr brannte es im Ökonomieteil eines Bauernhauses in Albligen. Die Anwohner konnten Tiere und Maschinen vor den Flammen retten. Nun ist klar, was das Feuer ausgelöst hat.

Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstagmittag mitteilt, ist der Brand bei gelagertem Heu ausgebrochen. Eine biologische Selbstentzündung stehe im Vordergrund, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Es wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.