Sie kommen gerade aus einem Meeting. Um was gings?

Was man in einer Zwangspause eben alles erledigen kann. Umbau an meinem Clubhaus, dem House of Wine, dazu Planungen von Privatdinners. Wir überlegen uns, wie wir trotz Corona ein anständiges Dinner hinbekommen. Aber die ganzen Beschränkungen der Anzahl Personen, die Maskenpflicht, die Eingangskontrolle: Das machts wirklich schwierig. Romantik stelle ich mir anders vor.