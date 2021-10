Wenn das eigene Kind im Knast ist – Herr K. und sein Sohn Brian Wie hält man es aus, wenn man der Vater des wohl bekanntesten Gefängnisinsassen der Schweiz ist? Eine Begegnung. Liliane Minor

Was ist nur aus dem Kind geworden? Herr K. macht sich Vorwürfe. Seine Antwort ist ein jahrelanger Kampf um seinen Sohn. Illustration: Benjamin Güdel

Kürzlich hat Herr K. dem Direktor der Zürcher Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Andreas Naegeli, einen Brief geschrieben. Handschriftlich, wie er das immer tut. Es ist ein wütender Brief, ein enttäuschter Brief.

«Unser Sohn ist jetzt seit dem 1. März 2016 – also 5½ Jahre – im Gefängnis (wofür eigentlich?). In diesen 5½ Jahren fand kein Schulunterricht statt, keine andere Beschäftigung, kurzum: ES WURDE NIE WAS ZUR RESOZIALISIERUNG UNTERNOMMEN. Dies alles, weil das Amt für Justizvollzug und Wiedereingliederung unseren Sohn als gefährlichen Intensivtäter einstuft. Dies entspricht nicht der Realität.»