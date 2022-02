Schilderungen aus der Psychiatrie – «Herr K. hätte mehr gebraucht als einen Waschlappen zwischen die Zähne» Keine Zeit, keine Nerven und seit zwei Jahren Corona: Der Pflegemangel in psychiatrischen Einrichtungen belastet Patienten und Personal enorm. Eine Pflegefachfrau berichtet. Anonym (Das Magazin)

Vielen Pflegenden fehlt die Energie, mit den Patientinnen mitzufühlen. Illustration: Andrea Ventura

Spätdienst an einem Dienstagabend. Meine Kollegin und ich sind zu zweit. Im Essraum kollabiert Frau C.*, wir setzen sie auf einen Stuhl, sie bekommt eine Bouillon. Neben dem Stationszimmer sitzt Frau H. am Boden, sie ist in einem dissoziativen Zustand: Sie schaut ins Nirgendwo und ist nicht mehr ansprechbar. Meine Kollegin gibt ihr ein Cold Pack in die Hand. Das wirkt: Durch den Reiz der Kälte kommt sie wieder zu sich, sie steht mit unserer Hilfe auf und geht zurück in ihr Zimmer.