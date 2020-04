Mundart-Kolumne – Her mit de menschliche Hand vom Mensch! «Mundart»-Kolumnistin Sarah Elena Müller über einen aufständischen Moment im Migros-Restaurant. Sarah Elena Müller

D Schiebetüre gönd vor de Madame Rochat uuf und zue. Es paar Minute staht sie scho vorem Iigang vom Migros Restaurant, unentschlosse , öb sie jetzt tatsächlich söll ine gah. De Mensch gwöhnt sich a alles. Sie als Mensch, het dehei en Gummihändsche mit Mehl gfüllt und extra no g’üebt. Menschlichkeit. Wie das gaht. Hett de Gummihändsche sanft druckt, gschüttlet, tätschlet. Ja. Also. Gib der en Ruck, Marianne.

Zögerlich laht sie d Bremse vom Rollator los und bewegt sich über d Schwelle. Alles normal. Bratfett i de Luft, die fröhliche Farbe vo de Dosefrücht ums Riz Casimir. A ihrem Nünzigste vor zwei Wuche hett sie es Riz Casimir nöd abglehnt. Nöd emal es Riz Casimir. Stattdesse het sie versuecht, ihrem Kater Lucien biizbringe, es Wiiglas z hebe. Aber s Viech isch z blöd xii. Nach drüü Gläser Crémant ufem Chuchibode hett sie de Kater zum Chatzetüürli use gjagt und de Rest elei trunke.

Vorsichtig nöcheret sie sich de Patisserie. Die übliche Verdächtige us em Block beluured bereits d Vitrine, di chliine Tellerli angstvoll an Buuch presst. Als gäbs nöd gnueg Crèmeschnitte für alli. Us sicherem Abstand beobachtet sie, wie de Herr Gabathuler us em Sechste sich mit de Servierzange a de Bienestiche z schaffe macht. Eine, langsam schwankend wie es Ufo, landet. Und no eine. Und es gaht ewig. De Rollstuehl isch nöd arretiert. De Rollstuehl bewegt, d Zange bewegt, de Herr Gabathuler bewegt – wo endlich de zweiti Bienestich uf em Gabathuler sim Tellerli z liege chunnt, atmet Madame Rochat uuf. Hörbar offebar. De Herr Gabathuler wendet de Kopf und lächlet. Strahlt sie aah.

Und denn, Erstkontakt vo de Fingerkuppe, gegesiitige Umschluss vo de Handflächene.

Und da wird d Madame Rochat übermannt. Es federliechts Gfühl vo Uusglasseheit flackeret, ja loderet plötzlich i ihrem Herz uuf, süesser als Crémant und Prussien, wuchtiger als die ersti Mary Long am Morge. Wie magisch aazoge bewegt sich ihre Rollator uf de Gabathuler und d Süessware zue. Menschlichkeit. Mehl. De Gummihändsche. Willelos und schwer isch er i ihrer Hand gläge, einerlei, öb er als nöchschts is Abwaschwasser oder is Chatzechischtli tunkt wird. Sie strebt uf em Gabathuler sin Rollstuehl zue wie en Meteorit. Mit Elan touchiert d Madame Rochat samt Rollator d Patisserie Vitrine, de strahlendi Gabathuler laat d Servierzange und au grad sin Teller mit Bienestich gheie. E Hand. E echti, warmi Hand! In unmittelbarer Nöchi, mit Mensch dran. Begierig strebt d Madame in Richtig Gabathuler, de, müehsam und zittrig, reckt sich ihre us sim Rollstuehl entgege.

Und denn, Erstkontakt vo de Fingerkuppe, gegesiitige Umschluss vo de Handflächene. De Gabathuler, zahnlos, sprachlos, glüeht vor Freud. D Madame, völlig entrückt, schüttlet und schüttlet, wird gfluetet vo me Gfühl vo Wärmi, sie xeht sich selber, durlüüchtet, wie sie als Menschekorn im Fruchtwasser vo ihrere Mueter isch gschwebt, ufghobe und ahnigslos. Xeht, wie sie nach unzähligem Liebesdrama de Chopf in Schoss vo ihrere Fründin legt. Spürt, wie de winzig Brustkorb vo ihrer jüngste Enkelin sich unter ihrere Handflächi hebt und senkt. Sie ghört sogar ihre Kater Lucien, wie er mit sine sechs Gschwüsterti im Chatzekorb zemmepfercht schlaft, es schnurrends Chnäuel vo Wohlbehage.

Vom Geschepper ufgrüttlet strömed ez vo überall her Seniore und Seniorinne zur Vitrine, halb gässeni Crèmeschnitte, Schwedetorte und Milchkafis werdet uf de Tische zrug glah, alles strebt ufenand zue und ufenand los und öpper schreit: Nieder mit de unsichtbare Hand vom Markt – her mit de menschliche Hand vom Mensch!