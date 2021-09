Umstrittener Prozess in Ruanda – Held aus «Hotel Ruanda» ist verurteilter Terrorist Paul Rusesabagina rettete während des Genozids 1994 mehr als 1000 Menschen. Ein Gericht in Kigali hat ihn jetzt wegen Terrorismus schuldig gesprochen. Ihm droht lebenslange Haft. Bernd Dörries aus Kapstadt

Er galt lange als eine Art Oskar Schindler Afrikas: Paul Rusesabagina bei einer Gerichtsanhörung im letzten Februar. Foto: Keystone

Das Urteil wollte er sich nicht selbst anhören, so wie er schon lange entschieden hatte, dem Gerichtsverfahren gegen ihn und 20 andere Personen nicht mehr zu folgen. Heute Montag wurde Paul Rusesabagina für schuldig befunden, unter anderem wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Das Strafmass soll später verkündet werden, ihm droht lebenslange Haft.

Das Gericht in Kigali sah es als erwiesen an, dass Rusesabagina die von ihm mitgegründete bewaffnete Gruppe Nationale Befreiungsfront (FLN) finanziell unterstützte und bei der Anwerbung von Kämpfern und der Planung von Anschlägen beteiligt war. Der Held aus dem «Hotel Ruanda» ist nun also ein verurteilter Terrorist.

«Wir wussten, dass es für meinen Vater kein faires Verfahren geben würde. Jetzt weiss es auch die Welt.» Carine Kanimba, Tochter von Paul Rusesabagina

Nur, was ist so ein Urteil wert in einem Land wie Ruanda, dem Menschenrechtsorganisationen regelmässig schwere Vergehen vorwerfen. Immer wieder verschwinden Kritiker oder werden im Ausland ermordet aufgefunden. «Wir wussten, dass es für meinen Vater kein faires Verfahren geben würde, und nun weiss es auch die Welt», sagte Carine Kanimba, die Tochter Rusesabaginas, nach der Verkündung des Urteils.

Paul Rusesabagina galt vielen lange als eine Art Oskar Schindler Afrikas. Während des Genozids an den Tutsi in Ruanda im Jahr 1994 rettete er, der Hutu, mindestens 1000 Menschen vor den Schlächtern ins Hotel Mille Collines, dessen Manager er damals war. Immer wieder standen die Mörder vor der Tür, mal hat er sie mit Bier und Schnaps bestochen, mal seine Kontakte in die höchsten Ebenen des mörderischen Regimes spielen lassen.

Es dauerte lange, bis sich seine Geschichte herumsprach. Rusesabagina arbeitete als Taxifahrer in Brüssel, als Hollywood 1999 an seine Tür klopfte und danach sein Leben in «Hotel Ruanda» verfilmte. Er war nun berühmt, das Mahnen und Warnen vor weiteren Völkermorden wurde zu seinem Beruf, er trat auf der ganzen Welt auf.

Rusesabagina als Kagame-Kritiker

Im Jahr 2006 schrieb er seine Autobiografie, in der es nicht nur um das Ruanda des Genozids ging, sondern auch das des neuen Präsidenten Paul Kagame. «Ruanda ist eine Nation, die von und für das Wohlergehen einer kleinen Elite von Tutsi regiert wird», schreibt Rusesabagina in dem Buch.

In der alten Heimat begannen regierungstreue Medien daraufhin zu hinterfragen, ob Rusesabagina wirklich so heldenhaft war, wie er tat. Zeugen traten auf, die behaupteten, er habe Geld genommen für die Zimmer. Die Angriffe auf den Charakter sind in Kagames Ruanda ein nicht unübliches Mittel, mit Kritikern umzugehen.

Womöglich führten die ständigen Angriffe bei Rusesabagina zu einer Veränderung. Der einst gemässigte Hutu gründete Parteien und Organisationen zusammen mit Leuten, die damals im Genozid auf der Seite der Täter standen. 2017 rief er in einem Youtube-Video zum bewaffneten Sturz auf: «Die FLN hat den Kampf begonnen, um das Volk Ruandas zu befreien.»

Das Video war nun eines der Hauptbeweismittel der Anklage. Dazu kam Material, das belgische Ermittler bei einer Razzia 2019 auf dem Computer und den Mobiltelefonen von Rusesabagina gefunden haben sollen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.