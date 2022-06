Tagestipp: «Ich habe genug» – Heiter Abschied nehmen Die Gruppe Theater Marie veranstaltet ein fiktives Begräbnis – für sich selbst.

Theater Marie verabschiedet mit «Ich habe genug» das alte Leitungsteam. Foto: Andreas Zimmermann

Das Theater Marie übt sich im Abschiednehmen. «Ich habe genug» ist das letzte Projekt der Gruppe unter der Leitung von Olivier Keller und Patric Bachmann. Dafür wird eine Art fiktives Begräbnis inszeniert, inklusive Gegenständen aus alten Bühnenbildern. Zudem hat der Komponist Bo Wiget aus Kantaten und Instrumentalwerken von Johann Sebastian Bach einen musiktheatralischen Abend zusammengestellt. Das Thema des Übergangs taucht in Bachs Werk immer wieder auf, etwa in der «Schlummerarie» aus der Kantate «Ich habe genug», in welcher der Tod als lang ersehnter Schlaf willkommen geheissen wird. Doch keine Angst, dem Publikum droht kein Abend voller Verzweiflung, es darf auch tröstlich und heiter werden. (red)

