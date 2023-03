Wachsender Online-Drogenhandel – «Heisenberg» lieferte Heroin per Post nach Hause Der Fall eines von der Kantonspolizei Bern gesprengten Drogenrings zeigt: Immer mehr Leute bestellen Drogen mit Messengerdiensten wie Telegram nach Hause. Jessica King Michael Bucher

Wenn die Realität die Fiktion imitiert: Die Betreiber des Telegram-Kanals «Heisenbergs Apotheke» haben sich von der US-Serie «Breaking Bad» inspirieren lassen. Foto: Adrian Moser

An Drogen zu kommen, ist so leicht wie noch nie. Der Aufwand ist vergleichbar mit dem Bestellen einer Pizza. Dies zeigt ein aktueller Fall aus Bern. Nach umfangreichen Ermittlungen ist es der Kantonspolizei Bern in Zusammenarbeit mit weiteren Polizeikorps gelungen, die Verantwortlichen eines gross angelegten Online-Drogenhandels zu überführen, wie sie Ende letzter Woche mitteilte.