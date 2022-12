Invasiver Krebs im Bielersee – Heimische Krebsarten sind vom Aussterben bedroht Der Bestand an Edel- und Dohlenkrebsen geht zurück. Schuld ist ein aus Nordamerika eingeführter Krebs, der die heimischen Arten gnadenlos verdrängt. Maeva Pleines/BT

Die eingewanderten Signalkrebse verbreiten die Krebspest zwar, erkranken aber selber nicht. Einheimische Krebse sterben daran. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Pacifastacus leniusculus: So lautet der wohlklingende lateinische Name für den Signalkrebs. Nichts lässt erahnen, dass dieses Krustentier der Artenvielfalt in unseren Gewässern enormen Schaden zufügt.

Der Signalkrebs stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde in den 60er-Jahren in der Schweiz ausgesetzt. Diese Krebsart ist kräftiger und aggressiver als die heimischen Edel- und Dohlenkrebse. Wegen dieses Konkurrenzvorteils gelten die Neuzuzüger aus Amerika als besonders invasiv.

In den letzten 40 Jahren sind etwa 80 Prozent der Dohlen- und fast 50 Prozent Edelkrebse verschwunden, sagt Daniel Bernet vom Fischereiinspektorat des Kantons Berns. Er leitet dort den Bereich Artenförderung und bedauert: «Die etwas grösseren Edelkrebse werden zum Verzehr gefangen. Deshalb wurden sie besser geschützt und in verschiedenen Flüssen eingesetzt. Die kleinen Dohlenkrebse sterben hingegen langsam, aber stetig aus.»

Rasche Ausbreitung

Neben menschlichen Einflüssen geht die grösste Bedrohung vom exotischen Konkurrenten aus der Neuen Welt aus, der sich immer weiter ausbreitet. Die ersten Sichtungen des Signalkrebses im Bielersee gehen auf das Jahr 2012 zurück. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die invasive Art rasch vermehrt. «Sie hat sich noch nicht über den ganzen See ausgebreitet, aber das ist nur eine Frage der Zeit», sagt Daniel Bernet.

Die ersten Signalkrebse wanderten aus dem Neuenburgersee über den Zihlkanal in den Bielersee. Andere Exemplare wurden erstmals in der Nähe von Solothurn entdeckt. Sie folgten der Verenaschlucht und machten sich auf den Weg bis zur Aare. Wie die Eindringlinge in unsere Region gelangt sind, bleibt unklar.

Hindernisse gegen die Invasion Infos einblenden Bisher hat der Signalkrebs vor allem die Zihl, die Aare und den östlichen Teil des Bielersees besiedelt. Um die einheimischen Arten zu retten, muss die Vermehrung des Eindringlings verhindert werden. Dies gilt besonders für das Berner Oberland, wo noch gesunde Populationen von Dohlen- und Edelkrebsen leben. «Wir versuchen, die Wanderung der invasiven Art in Schlüsselbereichen wie dem Mühleberg Staudamm zu blockieren», erklärt Daniel Bernet, Leiter des Bereichs Artenförderung beim kantonalen Fischereiinspektorat. Allerdings werden an solchen Hindernissen Fischtreppen installiert, die auch von Krebsen überwunden werden. Deshalb hat der Kanton an diesen Stellen zusätzlich eine Krebsfalle aufgestellt. «Wir können nur hoffen, dass sich deren Einrichtung als wirksam erweist. Wenn nicht, haben wir den Kampf verloren: Die Flusskrebse würden in unserem Kanton aussterben», warnt der kantonale Experte. Parallel zu den wasserbaulichen Massnahmen wird an der Koordinationsstelle Flusskrebse der Fachhochschule Nordwestschweiz über die Erhaltung der einheimischen Krustentiere geforscht. Auch das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern führt Untersuchungen zur Krebspest. Dabei gehe es vorerst nicht darum, die Krankheit zu heilen: «Im Moment wird vor allem die Ausbreitung der Tierseuche analysiert.»

Bernet vermutet, dass die Krebse in Europa eingeführt wurden, um den Rückgang einheimischer Populationen auszugleichen. «Wahrscheinlich haben Privatpersonen, die sich der Folgen ihres Handels nicht bewusst waren, die importierten Krebse illegal in unseren Gewässern ausgesetzt», so der kantonale Fachmann.

Was Bäche und Flüsse mit einer kulinarischen Delikatesse bereichern sollte, entpuppte sich als Teufelszeug. Die invasiven Arten verdrängen nicht nur die heimischen Bestände: Sie verbreiten auch die Krebspest. Es handelt sich dabei um eine akute Pilzkrankheit, die bei einheimischen Krustentieren fast immer tödlich verläuft. Amerikanische Krebsarten erkranken in der Regel nicht. Sie sind aber Träger des Erregers.

Tödliche Tierseuche

Der menschliche Organismus ist von der Pilzkrankheit nicht betroffen. Dennoch wird von Anglern Verantwortung gefordert, damit sie nicht unwissentlich zur Verbreitung des Erregers beitragen. «Um die Pilzsporen zu eliminieren, müssen Menschen, die mit Flusskrebsen in Kontakt kommen, ihre gesamte Ausrüstung desinfizieren, bevor sie sie wieder verwenden», erklärt der Leiter des kantonalen Artenschutzes. Aus diesem Grund dürfen Reusen (Drahtkörbe, die als Fallen dienen, d. Red.) nur nach einer obligatorischen Schulung verwendet werden.

Ein Fischer auf dem Bielersee.

Daniel Bernet räumt ein, dass man «nichts oder fast nichts» tun könne, um die Ausbreitung des Signalkrebses zu stoppen. «Wir haben damit begonnen, Lizenzen für den Fang von invasiven Arten zu vergeben», fährt er fort. Die Erteilung dieser Lizenzen sei stark reguliert: Eine überschaubare Anzahl von Personen, die in der Nähe des Sees wohnen, erhalten Genehmigungen. Eine flächendeckende Vergabe von Berechtigungen ist nicht vorgesehen: Die Behörde will das Risiko der Verschleppung von Pilzsporen in andere Gewässer möglichst gering halten.

Geschickte Kletterer

Krebse werden lebend gesammelt. Wenn die Tiere vor ihrer Zubereitung ein paar Tage im Brunnen gehältert werden, besteht Gefahr, dass sie sich aus dem Staub machen. «Auf rauen Oberflächen sind sie geschickte Kletterer. In feuchter Umgebung überleben sie sogar ausserhalb des Wassers», bestätigt der Experte.

Er weist darauf hin, dass gewisse Raubfische als natürliche Feinde der Krebse auftreten: «Hechte, Barsche, Zander und Welse ernähren sich zwar von Krustentieren, aber das reicht nicht aus, um die Populationen zu regulieren», präzisiert Daniel Bernet.

