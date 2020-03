Betreuung von Asylsuchenden – Heilsarmee unterliegt vor Gericht Es bleibt dabei: Die Heilsarmee muss die meisten ihrer Aufgaben in der Betreuung von Asylsuchenden im Kanton Bern aufgeben. Das Verwaltungsgericht stützt den Vergabeentscheid des Kantons Bern. zec

Wird künftig nicht mehr von der Heilsarmee geführt: Das Asylzentrum in Schafhausen im Emmental. (Archiv) Bild: Adrian Moser

Für die Heilsarmee war es ein herber Verlust: Im April 2019 hat der Kanton Bern die Betreuung von Asylsuchenden neu vergeben. Die Heilsarmee verlor die meisten ihrer Aufträge – in der Region Emmental-Oberaargau etwa an die gewinnorientierten ORS Service AG.

Nun hat das Berner Verwaltungsgericht eine Beschwerde der Heilsarmee gegen den Entscheid der Vergabe an die ORS abgewiesen, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt.

Das Verwaltungsgericht habe zwar mehreren Punkten der Beschwerde zugestimmt, am Ende aber doch im Sinne des Kantons entschieden, heisst es in der Mitteilung. So sehe auch das Gericht, dass der ORS beim Kriterium «Regionale Vernetzung» zu positiv beurteilt worden sei.

Die Kritik hingegen, dass in den Ausschreibungen keine Mindestanforderungen an die Betreuungsleistungen enthalten gewesen sei, berücksichtigte das Gericht nicht. Es argumentiere, dieser Einwand erfolge zu spät, schreibt die Heilsarmee.

Man verzichte darauf, den Entscheid an das Bundesgericht weiterzuziehen. Damit sollen «unnötige Verzögerungen» vermieden werden, weil sich dies «schlussendlich nachteilig für die betroffenen Asylsuchenden» auswirken würde.

Weil die Heilsarmee statt neun Durchgangszentren im ganzen Kanton nur noch als Unterakkordantin der Stadt Bern für den Betrieb der Kollektivzentren in Bern, Köniz, Zollikofen und Kirchlindach zuständig ist, würden 170 von 200 in der Asylbetreuung tätige Personen ihre Stelle verlieren, wie es bei der Heilsarmee im vergangenen April hiess.