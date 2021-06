Hagel, Starkregen und Sturm – Zugstrecken wegen Unwetter unterbrochen Nach heftigen Gewittern am Wochenende zieht am Montag bereits das nächste Unwetter über die Schweiz. Anja Ruoss UPDATE FOLGT

Der Bahnhof Zug steht am Montag unter Wasser. Video: «20 Minuten»

Ein Gewitter- und Hagelzug ist am Montag über die Schweiz gezogen. Laut Roger Perret von Meteonews starteten die Gewitter am späten Nachmittag im Jura und zogen von dort aus weiter in Richtung Bern und Zentralschweiz. «In Luzern wurden Böen gemessen, die 96 Kilometer pro Stunde schnell waren», so Perret. «Das ist heute im Flachland mit Abstand der Höchstwert.»

Im oberen Aaretal im Gebiet Heimberg und Uttigen waren kurz nach 18 Uhr Vorgärten, Felder und Dächer in der Region noch mit Hagelkörnern übersät, wie eine Reporterin von Keystone-sda vor Ort feststellte. Von grösseren Schäden hatte die Polizei am frühen Montagabend noch keine Kenntnisse.

Damit war in etwa die gleiche Region vom Hagel betroffen, wie bereits am Sonntag. Damals brachte das Unwetter einen Unterstand auf einem Golfplatz zu Fall. Verletzte gab es keine.

Hagelkörner auf der Terasse eines Lesers in Horgen. Video: Pascal Unternährer

In der Zentralschweiz wütete das Unwetter besonders stark. Fast 300 Feuerwehrleute standen am Montagabend im Kanton Luzern im Einsatz. Bei der Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei gingen zwischen 18:05 und 19:37 Uhr insgesamt 115 Ereignismeldungen wegen Unwetterschäden ein, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Neben umgestürzten Bäumen wurden auch überschwemmte Strassenabschnitte wie Unterführungen, aber auch Wassermassen, die in Keller flossen, gemeldet.

Wie «20 Minuten» berichtet, steht der Bahnhof Luzern unter Wasser. Die SBB habe massive Probleme damit, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten.

Auch im Bahnhof Zug entstanden am Abend Wasserschäden. Die Aufräumarbeiten sind bereits im Gang. Die Bahnstrecke Luzern – Zug ist wieder frei. Gemäss einem Tweet der SBB sind jedoch Verspätungen und vereinzelte Zugausfälle möglich.

Bis zum Betriebsschluss bleibt die Strecke Zug – Arth-Goldau gesperrt, nachdem dort ein Baustellenmast auf die Fahrleitung gestürzt ist.

Laut Meteonews werden in der Nacht auf Dienstag weitere Gewitter folgen. Die Gewitter werden aber nicht mehr so heftig sein, wie am frühen Abend. Auch die elektrische Aktivität am Himmel hat sich bereits etwas beruhigt: «Im Vergleich zum Sonntagabend wurden nur 16'700 Blitze verzeichnet.»

