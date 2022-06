Reaktionen auf den Prozess – Heards Anwältin schiesst gegen Jury und Richterin Nach dem Prozess spart Amber Heards Anwältin in TV-Interviews nicht mit Kritik. Ein angebliches Jurymitglied kontert nun die Angriffe – und gibt Details aus den Beratungen preis. Michèle Binswanger

Amber Heard und ihr Team: Elaine Bredehoft und Benjamin Rottenborn. Foto: Keystone

Nach dem Prozess ist vor der Berufung. Das zeichnete sich bereits kurz nach Verkündung des Urteils im Verleumdungsprozess gegen Amber Heard am Mittwochnachmittag (MEZ) ab. Am Donnerstag meldete sich Heards Anwältin Elaine Bredehoft in verschiedenen TV-Interviews zu Wort. Dabei offenbarte sie eine zuvor sorgfältig konzipierte Kommunikationsstrategie, mit der ein ganz bestimmtes Narrativ im öffentlichen Diskurs platziert werden soll. Dies lässt sich zumindest vermuten angesichts der in den verschiedenen Interviews identisch geäusserten Statements.