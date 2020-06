Rassistische Darstellungen – HBO nimmt «Vom Winde verweht» aus dem Angebot Der Streamingdienstanbieter will den Filmklassiker erst mit Erläuterungen zu seinem historischen Kontext versehen, ehe er wieder ins Programm aufgenommen wird.

Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) und Clark Gable im legendären Spielfilm «Vom Winde verweht». Foto: Keystone

Der US-Streaminganbieter HBO max nimmt den Filmklassiker «Vom Winde verweht» vorerst aus dem Programm. Das zu Warner Media gehörende Unternehmen wolle dem Film Erklärungen zu dessen rassistischen Vorurteilen und der problematischen Darstellung von Sklaverei zur Seite stellen, erklärte ein Sprecher am Dienstag.

«Er wird mit einer Erläuterung seines historischen Kontexts und einer Distanzierung von den rassistischen Darstellungen ins Programm wiederaufgenommen werden», hiess es laut «Hollywood Reporter» in einem Statement des Unternehmens.

«Vom Winde verweht» ist 1939 erschienen und erzählt die Geschichte der Gutsherrin Scarlett O'Hara in den US-Südstaaten zu Zeiten des Bürgerkrieges. Auch nach der Abschaffung der Sklaverei stehen mehrere afroamerikanische Charaktere freiwillig und loyal zu Scarletts Familie, Probleme durch Sklaverei werden in dem Klassiker nicht thematisiert.

Drehbuchautor forderte HBO dazu auf

Zuerst hatte John Ridley, Drehbuchautor des Sklavendramas «12 Years a Slave» von HBO gefordert, das Liebesdrama aus dem Angebot zu nehmen. «Es ist ein Film, der in den Momenten, in denen er nicht ohnehin den Horror der Sklaverei ignoriert, einige der schmerzhaftesten Stereotype über People of Color verbreitet», schrieb er in der «Los Angeles Times». «Es arbeiteten die grössten Talente Hollywoods ihrer Zeit gemeinsam daran, eine Geschichte zu glorifizieren, die es so nie gab.»

Schauspielerin Hattie McDaniel hatte in dem Film ein Kindermädchen gespielt und dafür 1940 den Oscar gewonnen. Bei der Verleihung durfte sie wegen ihrer dunklen Hautfarbe nicht mit dem Rest des Teams an einem Tisch sitzen, sondern war in den hinteren Teil des Raumes verbannt worden.

( SDA / step )