Millionen schauten seine Videos – Hazel Brugger findet ihn super, jetzt hat ihm sein Sender den Stecker gezogen Der deutsche Komiker Kurt Krömer verhörte in einer TV-Sendung Prominente. Nun wurde seine Sendung nach mehreren Eklats eingestellt. Andreas Tobler

Sein Krawallhumor überdeckte, dass er an Depressionen litt: Der deutsche Komiker Kurt Krömer. Foto: Fabian Sommer (Keystone/ DPA)

Er sagt von sich selbst, er sei verwahrlost. Und so bärtig, dass man mit ihm die Szene nachdrehen könne, in der Saddam Hussein aus dem Erdloch gezogen wurde. Und er habe schlechte Laune. Hazel Brugger lacht. Die Schweizerin ist an diesem Tag Gast von Kurt Krömer, dem zurzeit wohl umstrittensten Komiker Deutschlands.