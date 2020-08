Gerichtsfall im Kanton Bern – Hausmüll falsch entsorgt – ab ins Gefängnis Eine Frau verletzt in Biel das Abfallreglement und wird zu einer Busse verdonnert. Weil sie diese nicht bezahlt hat, muss sie nun hinter Gitter. Simone Klemenz

Die Farbe stimmt – aber wurden die Abfallsäcke auch zur richtigen Zeit deponiert? Foto: Susanne Keller

Manchmal geschieht es bei Nacht und Nebel, manchmal am helllichten Tag. Jemand deponiert den häuslichen Müll zur falschen Zeit oder im falschen Sack auf der Strasse. So auch in der Gemeinde Biel, wo eine Frau gegen das «Reglement über Abfälle» verstossen hat und deswegen von der Stadt Biel zu einer Busse von 150 Franken verdonnert wurde. Diesen Betrag hat sie trotz Mahnungen allerdings nie beglichen. Die Folge: Sie muss für zwei Tage ins Gefängnis. Dies geht aus einem kürzlich publizierten Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern hervor. Die Erklärung, ihr Nachbar habe sich zum besagten Zeitpunkt um ihren Abfall gekümmert, vermochte nicht zu überzeugen.