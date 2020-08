Sigriswiler Spesenaffäre – Hauskrach um den Namen SVP Nun schaltet sich sogar die SVP Schweiz in den Sigriswiler SVP-Krach ein. Sie verbietet, dass die von Gemeindepräsidentin Madeleine Amstutz gegründete Partei SVP heisst.

Madeleine Amstutz und Max Lang, Präsident der neuen Sigriswiler Lokalpartei, müssen einen neuen Namen für ihre Sektion suchen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Auf dem Regierungsstatthalteramt Thun liegen nun schon zwei Beschwerden, die auf die Sigriswiler Spesenaffäre und die Spaltung der dortigen SVP zurückgehen. Diesmal ist der Absender die SVP Sigriswil.

Das Thuner Regierungsstatthalteramt bestätigte am Mittwoch auf Anfrage den Eingang dieser Beschwerde, über die am gleichen Tag das «Thuner Tagblatt» und seine Schwesterblätter berichtet hatten.

Die SVP Sigriswil verlangt, dass eine neue, von der Sigriswiler SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz gegründete Lokalpartei mit dem Namen «SVP Sigriswil 2020» nicht zu den Wahlen von Ende September zugelassen wird, wie der stellvertretende Statthalter Thomas Blättler bestätigt.

Und selbst die SVP Schweiz schaltet sich in den Krach ein: Sie hat der neuen Partei rund um Amstutz verboten, die Bezeichnung SVP in irgendeiner Weise zu verwenden. Die SVP Schweiz bestätigte am Mittwoch auf Anfrage eine entsprechende Aussage der SVP Sigriswil auf deren Internetseite.

Gemeindepräsidentin Amstutz, die auch Chefin der SVP-Fraktion im bernischen Grossen Rat ist, war von der SVP Sigriswil nach Vorwürfen zu angeblichem Spesenmissbrauch nicht für die Gemeinderatswahlen nominiert worden. Deshalb gründete sie eine eigene Lokalpartei und tritt als Kandidatin dieser Partei zu den Wahlen an. Sie bestreitet die Vorwürfe und hat sich mit einer Beschwerde an den Statthalter gewandt.

SDA/soh