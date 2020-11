Ermittlung nach Wohnungsbrand in Burgdorf – Hausbewohnerin hat das Feuer gelegt Ein Wohnungsbrand in Burgdorf von Ende Juli ist von der Bewohnerin verursacht worden. Die Frau war von den Rettungskräften tot in der Wohnung aufgefunden worden.

Am 27. Juli dieses Jahres brannte es am Uferweg in Burgdorf. Google Streetview

Am frühen Morgen des 27. Juli dieses Jahres brannte es in einem Mehrfamilienhaus am Uferweg in Burgdorf, Die Feuerwehr lokalisierte den Brand in einer Wohnung, wo sie die Leiche fanden – wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine eine Hausbewohnerin.

Sowohl Brand als auch den Tod der Bewohnerin seien auf «Selbsthandlungen» der Frau zurückzuführen, teilten die Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau dazu am Mittwoch mit, eine «Dritteinwirkung» werde ausgeschlossen. Die Ermittlungen in den Fall wurden deshalb abgeschlossen.

SDA