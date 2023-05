Brand in Laupen – Hausbewohner kommen bei Brand mit Schrecken davon In Laupen ist in der Nacht auf Dienstag in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Laupen hat es in der Nacht auf Dienstag gegen 1.45 Uhr gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung am Niesenweg kann vorderhand nicht mehr genutzt werden, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Rund 30 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen. Die Liegenschaft wurde im Anschluss gelüftet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Nach den Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

SDA/tag

