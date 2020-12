Feuer in Dotzigen – Haus nach Brand unbewohnbar Bewohnende konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen – eine Person musste ins Spital gebracht werden.

Der Brand brach am Sonntagabend an der Scheurenstrasse aus. Screenshot Google Maps

Ein Wohnhaus in der Seeländer Gemeinde Dotzigen ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Das teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Der Brand an der Scheurenstrasse war am Sonntagabend ausgebrochen. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen; eine Person musste allerdings mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung ins Spital gebracht werden.

52 Angehörige der Feuerwehr oberes Bürenamt, der Stützpunkt-Feuerwehr Lyss und der Berufsfeuerwehr Biel standen im Einsatz. Sie konnten den Brand im Obergeschoss rasch löschen.

Teile des betroffenen Hauses wurden aber stark beschädigt. Für die Bewohner konnte eine private Wohnlösung gefunden werden, wie die Kantonspolizei und das Regierungsstatthalteramt Seeland schreiben.

SDA