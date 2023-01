Strasse nach Unfall gesperrt – Frontalkollision auf der Hauptstrasse zwischen Belp und Rubigen Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Hauptstrasse zwischen Rubigen und Belp zu einem Unfall. Weil die Strasse gesperrt ist, kommt es zu Rückstaus auf der Autobahn. UPDATE FOLGT

Am späten Donnerstagnachmittag kam es auf der Viehweidstrasse zwischen Belp und der Autobahneinfahrt in Rubigen zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Seither ist die Strasse in beiden Richtungen gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Wegen der Sperrung kommt es derzeit auf der Autobahn A6 bei der Ausfahrt Rubigen in beiden Richtungen zu Rückstaus. Die Buslinie 332 von Bernmobil ist bis voraussichtlich 18.30 Uhr unterbrochen.

Ob es Verletzte gab und wie lange die Strasse noch gesperrt bleibt, ist noch nicht klar. Die beiden Unfallautos müssen abgeschleppt und die Unfallstelle geräumt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat angekündigt, im Verlaufe des Abends zu informieren.

PD/chh

