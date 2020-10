Kommentar zu den Corona-Massnahmen – Bestenfalls eine Beruhigungspille Dass die bernische Regierung die Massnahmen gegen Corona verschärft, mag einen psychologischen Effekt haben. Was sie aber bewirken, ist unklar. Meinung Brigitte Walser

In Zürich gibt es die Maskenpflicht beim Einkaufen bereits, im Kanton Bern gilt sie ab kommendem Montag. Foto: Dominique Meienberg

Man weiss, dass es gegenwärtig im Privaten zu Übertragungen des neuen Coronavirus kommt: In der Familie, im Freundeskreis. So betonten es die Verantwortlichen des Kantons Bern an ihrer Medienorientierung. Nur: Diese Erkenntnis will so gar nicht zur darauf folgenden Ankündigung passen: Ab Montag gilt in öffentlich zugänglichen Räumen eine Maskenpflicht. Die Regierung verhängt also eine Maskenpflicht dort, wo sie nicht weiss, in welchem Mass es zu Übertragungen kommt. Das zeigt: In einer besonderen Lage entscheidet man sich eher dafür, etwas zu tun, als nichts zu tun. Und dass die Lage eine besondere ist, zeigt sich allein darin, dass die Regierung so etwas Spezielles wie eine «Sitzpflicht» (in Restaurants und Bars) einfach anordnen kann.