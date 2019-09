Hauptsache billig: Wish verkauft gefährliche Produkte

Der Preisnachlass für den Bluetooth-Kopfhörer (im Bild) klingt fast zu gut, um wahr zu sein: 16 statt 296 Franken kostet das Gerät. Mit solchen Angeboten ist der Onlinehändler Wish in der Schweiz auf der Überholspur. Elektroartikel, Mode, Schmuck und anderes zu Schleuderpreisen kommen besonders bei jungen Konsumenten gut an.