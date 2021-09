Aufschwung mit Tücken – Hat Sportklettern ein Sexismus-Problem? Zwei Vorfälle um die Österreicherin Johanna Färber legen nahe, dass die gestiegene Aufmerksamkeit der Sportart nicht nur Vorteile bringt. Nadine Regel

«Wir müssen aufhören, Frauen im Sport zu sexualisieren, und anfangen, ihre Leistung zu würdigen», sagt Kletterin Johanna Färber. Foto: Marco Kost (Getty Images)

Rituale helfen bei Wettkämpfen, mit Stress umzugehen. Der Weltklasse-Kletterer Adam Ondra bringt zum Beispiel eine Auswahl von Kletterschuhen mit an die Wand, um sich für jegliche Route zu wappnen. Andere hören Musik bis kurz vor dem Start, um völlig bei sich zu sein. Wieder andere tauchen ihre Hände in weisses Magnesia-Pulver, was das Schwitzen der Hände vermindert – und klopfen sich die Rückstände an der Hose ab. Unbewusst, ritualisiert. Es signalisiert Kopf und Körper: Jetzt geht es los!

Auch Johanna Färber, die zu den besten Boulderinnen der Welt gehört, stimmt sich so auf den Wettbewerb ein. Die österreichische Kletterin platziert dabei ihre Handflächen auf der Rückseite ihrer kurzen, schwarzen Hose, das hinterlässt weisse Abdrücke auf ihrem Hinterteil. Zum zweiten Mal in dieser Klettersaison erregte das besonderes Interesse bei den Kameraleuten. Johanna Färbers Rückansicht wurde wiederholt bei Live-Übertragungen in Grossaufnahme eingeblendet, sekundenlang: im Juni beim Weltcup in Innsbruck, kürzlich beim Halbfinal der Boulder-WM in Moskau. Schnell schwirrte die Frage durch die Medien, ob das Klettern ein Sexismus-Problem habe.

Alles für die Einschaltquoten?

Im August gab der Sport sein Olympia-Debüt in Tokio. Erwartungsgemäss bescherte das dem Klettern einen zusätzlichen Aufschwung, was sich auch auf die Berichterstattung auswirkte. Mit der gestiegenen Öffentlichkeit ist aber auch die Fehleranfälligkeit gewachsen. Zum einen haben nun auch Medienschaffende mit dem Klettern zu tun, die zuvor mit dem Sport nicht in Berührung kamen. Zum anderen ist der Sport populär – und die Gefahr gegeben, dass über derartige Aufnahmen wie in Färbers Fall die Einschaltquoten erhöht werden sollen. Auch wenn man den Kameraleuten in Färbers Fall wohl nicht per se sexistische Absichten unterstellen konnte, hatten sie doch mehrfach eine Grenze überschritten.

«Wie oft müssen Dinge noch falsch gemacht werden, bis wir lernen, sie richtig zu machen?» Marco Scolaris, Präsident des internationalen Kletterverbands IFSC

«Das Klettern hat generell kein Sexismus-Problem», sagt Katharina Saurwein. Die 33-Jährige ist Trainerin beim Österreichischen Kletterverband und betreut Johanna Färber. Zum Vorfall selbst möchte sie sich nicht äussern, zum Schutz ihrer Athletin, sagt sie. Dennoch ist es ihr wichtig, für ihren Sport einzustehen. Saurwein war selbst 15 Jahre als Wettkampfkletterin aktiv. In ihrer Karriere sei sie nie mit Sexismus konfrontiert gewesen. Sie erlebe den Sport als ausgeglichen zwischen Mann und Frau, auch was das Zuschauerinteresse betreffe. Beim Klettern seien Frauen auch nicht dazu verpflichtet, sich für den Sport herzurichten oder knapp zu bekleiden. Dass etwa beim Beachhandball der Verband vorgibt, wie kurz die Hosen der Spielerinnen sein müssen, «finde ich eine absolute Frechheit», sagt Saurwein.

Auch Johanna Färber will sich auf Anfrage nicht zu der Causa äussern. Allerdings hatte schon der erste Vorfall beim Boulder-Weltcup in Innsbruck, den der Österreichische Rundfunk (ORF) übertrug, die 23-Jährige sehr beschäftigt. Auf ihrem Instagram-Account äusserte sie sich im Juni wie folgt dazu: «Ich bin eine Sportlerin und möchte hier meine beste Leistung zeigen. Um ehrlich zu sein, ist es mir sehr peinlich, dass Tausende von Menschen das gesehen haben. Wir müssen aufhören, Frauen im Sport zu sexualisieren, und anfangen, ihre Leistung zu würdigen.»

Das österreichische Fernsehen sah sich zu einer öffentlichen Entschuldigung gezwungen. Auf Englisch. So hohe Wellen schlug der Vorfall. Screenshot: ORF

Ein Problem liegt bei der Erstellung der Übertragungen. Verbände und Sportveranstalter, in diesem Fall der Internationale Kletterverband (IFSC), sind darauf angewiesen, dass TV-Stationen ihnen Material zuliefern, oder sie selbst kaufen Kameraleute und Produzenten am Veranstaltungsort ein. Auf diese Weise wechselt das Personal ständig.

Weltverband verurteilt «Objektivierung des Körpers»

Auch der Weltverband veröffentlichte eine Stellungnahme: «Der IFSC verurteilt die Objektivierung des menschlichen Körpers und wird weitere Massnahmen ergreifen, um dies zu unterbinden und die Athleten und Athletinnen zu schützen», hiess es da. IFSC-Präsident Marco Scolaris wird in dem Statement zitiert: «Wie oft müssen Dinge noch falsch gemacht werden, bis wir lernen, sie richtig zu machen?» Mindestens zweimal, wie die Erfahrung jetzt gezeigt hat.

Wenige Tage nach dem Vorfall in Moskau ist Johanna Färbers Instagram-Account, den sie auch privat nutzte, nicht mehr auffindbar. In ihrem ersten Beitrag auf dem neu eröffneten Account schreibt sie: «Instagram hat meinen Account gelöscht, also ist dies mein neuer! Ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder mit meiner Kletter-Community in Kontakt treten kann.» Für die Betrachter wirkt das wie ein erzwungener Neuanfang. Wie es der 23-jährigen Kletterin aktuell geht, ist schwer einzuschätzen. In jedem Fall dient ihr Fall auch als Plädoyer, mehr Sensibilität für sie und alle weiteren Athleten walten zu lassen.

