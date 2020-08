«Leichte Stabilisierung»

Patrick Mathys beschreibt die aktuelle Lage in der Schweiz: «Letzte Woche hatten wir zwei Mal mehr als 200 neue Fälle. Diese Woche ist es etwas besser, seit gestern sind 181 neue Fälle dazugekommen.»

Die Positivitätsrate liege momentan bei 2,2 Prozent, letzte Woche sei der Durchschnitt 3,5 Prozent gewesen. «Das ist eine leichte Stabilisierung, aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Die Situation ist immer noch angespannt, wir müssen weiterhin aufmerksam sein und uns an die Regeln halten», so Mathys. Inzwischen seien wieder 45 Patienten auf der Intensivstation, 32 benötigten eine externe Beatmung.

Auch in der internationalen Lage gebe es nicht viel positives zu berichten, sagt Mathys. Weltweit sind über 18 Millionen Fälle und knapp 700'000 Todesfälle bekannt. Die Entwicklung zeige, dass die Pandemiewelle bei Weitem nicht am Abflachen, sondern am Zunehmen sei. In den USA seien schon über 150'000 Meschen gestorben, auch Brasilien sei nahe an 100'000 Todesfällen. «Nach sechs Monaten wurden beeindruckende Todeszahlen erreicht. Wir müssen auch als Weltgemeinschaft alles versuchen, um die Pandemie einzudämmen und das Leid so gering wie möglich halten.»