Ernst König kämpft als Antidoping-Chef gegen Betrüger, Triathlet Jan van Berkel prangert diese öffentlich an. Ein Gespräch über unnötige Kontrollen und unzureichende Strafen.

Ernst König kämpft als Antidoping-Chef gegen Betrüger, Triathlet Jan van Berkel prangert diese öffentlich an. Ein Gespräch über unnötige Kontrollen und unzureichende Strafen.

Ein Triathlet am Start des Ironman – und immer wieder stellt sich die Frage: Ist er auch sauber?

Ein Triathlet am Start des Ironman – und immer wieder stellt sich die Frage: Ist er auch sauber?

Zurzeit machen in der Schweiz viele Negativgeschichten Schlagzeilen: Mit Alex Wilson und Kariem Hussein wurden zwei bekannte Sportler überführt. Gerade wurde ein 17-jähriger Ausdauerathlet für mehrere Jahre gesperrt. Bodybuilder sprachen jüngst in der NZZ offen über die Einnahme von Anabolika und Wachstumshormonen. Herr König, Herr Van Berkel, ja oder nein: Gibt es in der Schweiz ein Dopingproblem?

König: Ja.

Van Berkel: Ja.