Frutigen-Prozess – Hat die Frau bloss einen brennenden Joint fallen gelassen? Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Angeklagte eine Frau getötet und danach das Haus in Brand gesteckt hat. Nun hat der Verteidiger vor Gericht vehement widersprochen.

In diesem Haus in Frutigen starb vor bald drei Jahren eine Frau. Ihr damaliger Freund ist angeklagt, das Feuer gelegt zu haben. Bruno Petroni

Im Frutigen-Prozess hat die Verteidigung am Freitag einen Freispruch gefordert. Der Angeklagte, ein 57-Schweizer, sei unschuldig, sagte Verteidiger Gerrit Straub in seinem Plädoyer vor dem Regionalgericht in Thun.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Donnerstag eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren wegen vorsätzlicher Tötung und Brandstiftung verlangt. Sie ist überzeugt, dass der Beschuldigte seine Freundin im Februar 2018 getötet habe. Um Spuren zu verwischen, habe er danach die Wohnung der Frau in Frutigen in Brand gesetzt.

Dieser Darstellung widersprach der Verteidiger vehement. Die Staatsanwaltschaft habe keinerlei Beweise vorgelegt und stütze sich bei ihrer Darstellung ausschliesslich auf Indizien, die einer näheren Prüfung nicht standhielten.

Die Wahrscheinlichkeit einer vorsätzlichen Tötung sei verschwindend gering; das gehe aus den Gutachten der Rechtsmediziner klar hervor. Viel wahrscheinlicher sei, dass die Frau am erwiesenen massiven Konsum von Alkohol, Kokain, Cannabis und Medikamenten gestorben sei. Auch ein Unfall oder ein Suizid seien plausiblere Erklärungen als eine Tötung.

Gegen die These, die Frau sei erschossen worden, spreche unter anderem, dass in den Brandruinen trotz intensiver Suche kein Geschoss gefunden worden sei. Zudem habe niemand in der ruhigen Umgebung einen Schuss gehört. Weiter gebe es keinerlei Beweise für einen tödlichen Schlag oder Stich durch den Beschuldigten.

Kritik an Gutachten

Konstruiert sei auch der Vorwurf der Brandstiftung. Dieser stütze sich auf ein Expertengutachten, das technisch wenig überzeugend sei und viele Fragen offen lasse. Viel wahrscheinlicher sei, dass die Frau einen brennenden Joint habe fallen lassen und dieser den Brand des uralten Holzhauses ausgelöst habe.

Als «Unsinn» bezeichnete der Verteidiger die Mutmassung der Staatsanwaltschaft, wonach die Frau schon eine Woche vor dem Brand gestorben sei. Für jeden der sechs Tage vor dem Brand gebe es konkrete Lebenszeichen der Frau, sagte der Verteidiger unter Verweis auf Zeugenaussagen und Handy-Daten.

Flucht als Panikreaktion

Dass der Angeklagte kurz nach Brandausbruch das Weite gesucht und sich am Morgen darauf nach Frankreich abgesetzt habe, sei ungeschickt gewesen, räumte der Verteidiger ein. Es habe sich aber um eine Panikreaktion gehandelt.

Als er den Brand bemerkt habe, sei ihm bewusst geworden, dass ihm eine fürsorgerische Unterbringung durch die Kesb drohe. Mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde hatte er wegen grossen Alkoholproblemen schon länger zu tun.

Der Staatsanwaltschaft warf der Verteidiger vor, sie habe bei den Ermittlungen stets nur nach belastenden Elementen gesucht. Das Urteil des Regionalgerichts wird am kommenden Freitag (16. Oktober) erwartet.

SDA