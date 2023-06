Herzlich willkommen!

Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Abstimmungssonntag! Schön, dass Sie dabei sind.

Das Polit-Programm ist dicht: Kantonale Vorlagen, umstrittene Abstimmungen in der Stadt Bern und auch in weiteren Gemeinden stehen Wahlen oder Abstimmungen an.

In unserem Ticker halten wir Sie den ganzen Tag über auf dem Laufenden über Resultate – und sobald diese da sind erhalten Sie hier erste Einordnungen und Reaktionen.

Wenn Sie sich – bis es losgeht – nochmals einen Überblick verschaffen wollen: Alles Wichtige finden Sie weiter unten in diesem Ticker.