5 Jahre «Wir schaffen das» – Hat Deutschland es geschafft? Vom Polizisten bis zur Schulleiterin im «Schmelztiegel» Berlin: Ein halbes Jahrzehnt nach der Flüchtlingskrise 2015/16 ziehen acht Profis Bilanz. Dominique Eigenmann aus Berlin

Das berühmte Selfie: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel lässt sich am 10. September 2015 in einer Berliner Aufnahmestelle mit Kriegsflüchtlingen fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka (EPA)

Es war der Satz, der von Angela Merkel bleiben wird: Angesichts von Hunderttausenden von Kriegsflüchtlingen aus dem Nahen Osten, die in langen Elendstrecks nach Deutschland drängten, sagte die Kanzlerin am 31. August 2015: «Deutschland ist ein starkes Land. (…) Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das.» Der Satz wurde während Monaten zu Merkels Erkennungszeichen: Ihre Anhänger scharten sich hinter ihm, ihre Gegner gingen gegen ihn auf die Strasse.