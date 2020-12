Ask-Force – Hat der Niesen eine Maske … Wir grüssen per Kopfnicken, vergleichen Duft und Pflegewirkung von Desinfektionsmitteln und tragen brav und Mund-Nasen-Schutz. Doch wie niesen wir nun korrekt? askforce@derbund.ch

Da kann Knigge nicht helfen: Wie funktioniert das nun richtig mit dem Niesen? Foto: Image Source

Herr G. aus D. pflegt einen achtsamen Lebensstil: «Letzthin, als ich mit Maske gähnte, wurde mir bewusst, dass ich genossen und dazu die Maske abgenommen hatte - das war wohl falsch. Da sich Knigge zu diesem Thema wohl nicht äusserte, möchte ich von Ihnen wissen, wie ich das in Zukunft handhaben soll. Ich möchte ja meine Mitmenschen vor mir schützen.»

Wir fragen jetzt nicht, was genau Sie genossen hatten, das Sie zum Niesen brachte, Herr G. Und wir verzichten auch auf naheliegende Witzchen über (un)geniessbare Genossen, welche auf dem Niesen niesten. Nein, sie nossen leider nicht, und auch Sie, Herr G. haben bloss geniest. Unsere Bibel, der Duden, ist da ganz klar: «niesen: schwaches Verb». Wobei wir gerne einräumen, dass auch wir gelegentlich nach Momenten bedrohlichen Kitzelns ein erlösendes Niesen durchaus genossen haben.

Apropos Niesen: Woher die stolze Pyramide im Berner Oberland ihren Namen hat, ist unklar. Die volksetymologische Erklärung, der Name leite sich von der dort gedeihenden Nieswurz ab, wird vom Ortsnamenbuch des Kantons Bern (auch eine unserer Bibeln) verworfen. Aber wir schweifen ab. Herr G. hat nach Regeln für das Niesen mit/hinter/trotz Maske gefragt. Der mittelalterliche Hinweis, man solle sich «nicht ins Tischtuch» schnäuzen, gilt zwar immer noch (auch für die Servietten, im Fall!), bringt uns aber in der Maskenfrage nicht weiter, und Adolph Freiherr von Knigge hat zwar den «Umgang mit Menschen», nicht aber jenen mit dem Mund-Nasen-Schutz thematisiert.

Unser Lieblingsamt im Liebefeld hingegen macht fast nichts anderes mehr. Unter www.bag.admin.ch findet sich denn auch eine Seite mit dem hübschen Titel «Schnäuzen, Niesen, Husten, Spucken» und eine über das Hantieren mit Hygienemasken. Die Synthese beider Anleitungen sieht so aus, Herr G., bitte mitschreiben: Kitzel wahrnehmen, Papiertaschentuch zücken, Maske runter, Nastuch an die Nase, niesen, nachschnäuzen, Nastuch und Maske entsorgen (in abschliessbaren Kübeln), Hände waschen/desinfizieren, neue Maske aufsetzen. Durchatmen.

Beim Gähnen, das Sie ja auch erwähnt haben, ist die Sache tatsächlich einfacher. Hier bleibt die Maske oben, man gähnt, fertig. Herr G., Sie haben, Stand Ende November 2020, alles richtig gemacht.