Staatsgeld für Staatsunternehmen – Hat Bernmobil Anrecht auf Kurzarbeit? Mehrere staatsnahe Unternehmen im Kanton Bern beantragen eine Kurzarbeitsentschädigung. Bei den Transportunternehmen ist die Entschädigung aber fraglich. Adrian Hopf-Sulc

Fahrgast-Flaute wegen der Corona-Krise: Auch Bernmobil hat für die Angestellten Kurzarbeit angemeldet. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Im Kanton Bern trifft es jede und jeden Dritten: Rund 200’000 Arbeitstätige gehen wegen der Corona-Krise in Kurzarbeit, so die Schätzung der Volkswirtschaftsdirektion. Fast alle Branchen sind betroffen – darunter auch diverse staatsnahe Unternehmen mit Angestellten in Bern.