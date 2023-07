Verkehr und Landwirtschaft – Hassbrief löst viel Solidarität aus In einem anonymen Schreiben wird ein Lohnunternehmen aus dem Gantrischgebiet heftig angegriffen. Die Firma weibelt für gegenseitiges Verständnis. Sandra Rutschi

Mähdrescher benötigen auf einer Strasse viel Platz – wie hier bei einer anderen Situation in Schüpbach im Emmental (Archivbild). Foto: Hans Wüthrich

Mit einer solchen Welle der Solidarität hatte die Mähdrescherei Messerli GmbH aus Rüeggisberg nicht gerechnet: Das Lohnunternehmen erhielt einen Hassbrief und machte diesen auf Facebook und Instagram publik.

Im anonymen Schreiben beschimpft eine Person den Betrieb aufs Heftigste. Vom Kreisel in Rüeggisberg bis nach Hinterfultigen habe er oder sie hinter einem ihrer Fahrzeuge herfahren müssen. Obschon es «gegen zehn Ausweichmöglichkeiten» gegeben habe, hätten sich «um die sieben Autos, mehrere Velos und Motorräder» hinter dem Landwirtschaftsfahrzeug gestaut. Im Schreiben verwendet die Person Schimpfwörter wie «Scheisskerl», «Sauhunde» und «gesellschaftlicher Abschaum».

«Vielen Dank für die uns entgegengebrachte Dankbarkeit für die Ernte von Getreide für einheimische Produkte», schrieb die Mähdrescherei dazu am Mittwoch auf Facebook ironisch. Und forderte den Absender oder die Absenderin dazu auf, sich zu melden, um «unsere Arbeit und unsere Ausweichmöglichkeiten» genauer erklären zu können.

Der Facebook-Eintrag der Firma Messerli mit dem Brief. Foto: Screenshot

Der Facebook-Post der Firma hat ein enormes Echo ausgelöst. Mehrere Medien berichteten über den Hassbrief, zuerst die «Bauernzeitung». Bis zum Freitagnachmittag wurde der Beitrag über 2600-mal geteilt, in über 590 Kommentaren erhielt die Firma Messerli viel Zuspruch. Der Verfasser oder die Verfasserin des Schreibens hingegen hat sich bislang nicht gemeldet, wie Co-Geschäftsleiterin Katharina Hirter am Freitagnachmittag sagt. «Diese Person wird sich wohl auch nicht melden – aber sie hat bestimmt die Medienberichte und Reaktionen mitbekommen.»

Der Betrieb, den Hirters Vater einst aufgebaut hatte, wird mit rund zehn Teilzeitangestellten nebenberuflich weitergeführt. Einige Kommentierende auf Facebook danken dem Lohnunternehmen und den Bauern für ihre Arbeit, andere entsetzen sich ob der Wortwahl im anonymen Schreiben. Einige merken aber auch an, dass es ärgerlich sei, wenn grosse Landwirtschaftsmaschinen die Strasse blockierten. «Auf dieser Strecke gibt es leider kaum Ausweichstellen», sagt Hirter dazu. «Die Strasse ist schmal, unsere Maschinen sind dreieinhalb Meter breit.» Wo immer es möglich sei, liessen die Angestellten ihrer Firma andere Fahrzeuge passieren.

Allerdings greifen auch die Kommentierenden auf Facebook zum Teil zu einer Wortwahl unterhalb der Gürtellinie. «Ob nun im Brief oder in solchen Kommentaren – ich glaube, die Leute laden da einfach Frust ab, weil sie kein anderes Ventil haben», sagt Katharina Hirter. Ziel ihres Posts sei gewesen, den Leuten die Augen zu öffnen und das gegenseitige Verständnis zu fördern. «Wenn wir damit wachrütteln konnten und sich die Leute vermehrt in die Situation der anderen versetzen, hat sich der Rummel gelohnt.»

