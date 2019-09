Harijs, der Partykiller

Für das Team aus dem Ural war einzig die Höhe des neunten Sieges ein Fragezeichen. Die Prominenz wurde zu einer weiteren Jubelfeier geladen. In der VIP-Box sassen Jewgeni Kujwaschew, Gouverneur der Region Swerdlowsk, und Russlands Sportminister Pawel Kolobkow. Sie beklatschten Pawel Dazjuk, der für das wohl letzte Jahr seiner grossen Karriere zu seinem Stammclub zurückgekehrt war.

Und dann genügten Spartak Moskau 40 Sekunden, um zum Partykiller zu werden.

Immer der gleiche Chef

Jeweils bei 19:59, 20:20 und 20:39 stoppte die Matchuhr wegen eines Spartak-Goals. Bis zum Ende wurde aus dem 1:3 ein 2:4. Die Erfolgsserie Jekaterinburgs war zu Ende. Und Spartak-Headcoach Harijs Witolinsch sagte: «Das war unser bisher bestes Saisonspiel.» Witolinsch als Headcoach? Der 51-jährige Lette hatte als Cheftrainer vom 20. Dezember 2018 bis zum Playout-Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers den HC Davos geführt.

Aber weiter im Osten war er seit 2004 nur als Assistent unterwegs. Und sein Chef in den letzten 15 Jahren war immer der gleiche: Oleg Snarok. Das Duo arbeitete in der lettischen oder russischen Nationalmannschaft, bei Dynamo Moskau oder MWD Balaschicha stets in gleicher Rollenverteilung zusammen.

Spartak-Vertreter fanden die Davoser Trophäe in einer staubigenAbstellkammer

Als Snarok nach einem Jahr Pause im Herbst Spartak Moskau übernahm, war für den 56-Jährigen klar, dass er Witolinsch erneut als seinen Assistenten holt. Was damals schon auffiel: Snarok hatte abgenommen. «Während der Pause vermisste ich das Eishockey, als ich wieder mit der Arbeit begann, hätte ich gern wieder eine Pause gehabt», sagte er bald.

Am 14. September, bei der 0:1-Niederlage gegen Sotschi, stand er zum vorläufig letzten Mal an der Spartak-Bande. Snarok fühlte sich schwach. Der 51-jährige Witolinsch stieg zum Chef auf, Snarok liess sich zuerst in Moskau, dann in Wien untersuchen. Eine Immunschwäche wurde diagnostiziert, der impulsive Trainer erhielt den Ratschlag, eine Ruhepause einzu­legen. Witolinsch dürfte nocheinige Wochen die ungewohnte Rolle als Spartaks Hauptverantwortlicher ausüben.