Bike Park in Köniz – Happy End für Thömus Velo-Beiz Der Swiss Bikepark hat die Anfahrten per Auto massiv eingeschränkt. Jetzt darf er eine Buvette betreiben. Naomi Jones Raphael Moser (Bilder)

Bei schönem Wetter bietet die Buvette im Swiss Bikepark 240 Menschen Platz. Foto: Raphael Moser

Nun ist es so weit. Der Swiss Bikepark in Köniz weiht am Samstag mit einem Tag der offenen Tür und einer Velo-Show mit jungen Talenten sein neues Clubhaus ein. Darin befinden sich Seminar- und Veranstaltungsräume. Aber auch Garderoben und Duschen für die Velofahrenden sowie Velowerkstätten.