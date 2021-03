100 Millionen Dollar – Hansjörg Wyss will US-Zeitung kaufen Der Berner Milliardär Hansjörg Wyss bietet bei der «Chicago Tribune» mit. Er wolle nicht, dass eine weitere Zeitung den Bach runtergehe, sagt er gegenüber der «New York Times». Sophie Reinhardt

Hansjörg Wyss spendete auch an ein Umweltzentrum der Uni Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Er ist einer der reichsten Schweizer. Nun will der 85-jährige Hansjörg Wyss auch in US-Medien investieren. Wie die «New York Times» (Bezahlartikel) schreibt, bietet Wyss bei der Übernahme von Tribune Publishing mit, der unter anderem die «Chicago Tribune», die «New York Daily News» und «The Baltimore Sun» angehören.

Demnach will Wyss zusammen mit dem Hotelkettenbesitzer Stewart W. Bainum den New Yorker Hedgefonds Alden Global Capital ausstechen, der bereits 32 Prozent der Anteile an Tribune Publishing hält. «Ich habe die Möglichkeit, 500-mal mehr Gutes zu tun, als ich das momentan tue», sagte Wyss gemäss «New York Times».