Alarmstimmung in Fussball-Deutschland – Hansi und sein Flickwerk Der Zustand des deutschen Nationalteams macht der Öffentlichkeit ein Jahr vor der EM im eigenen Land sorgen – Bundestrainer Flick findet einfach keinen Weg aus der Krise.

Bloss noch weg: Hansi Flick verlässt nach dem 3:3 gegen die Ukraine den Ort des Schreckens. Foto: Getty Images

Eigentlich sind es nur Freundschaftsspiele. Gut, sie lassen sich auch als Tests begreifen, um die deutsche Nationalmannschaft auf das vorzubereiten, was in genau einem Jahr beginnt: die Europameisterschaft im eigenen Land.

Es könnte entspannt zugehen in Fussball-Deutschland. Das Gegenteil ist der Fall. Der «Kicker» macht «Alarmstimmung» aus. «Bild» bittet die Uefa, zwar nur ironisch gemeint: «Können wir die Heim-EM vielleicht auf 2028 verschieben?» Der «Spiegel» titelt: «Zum Glück ist der EM-Gastgeber vorqualifiziert».

So geht das quer durch die deutschen Zeitungen, die «Süddeutsche» fühlt sich an die letzten Jahre unter Joachim Löw erinnert, der die Mannschaft und mit ihr das Heiligtum des deutschen Fussballs in für sie unbekannte Abgründe führte. Von aussen lässt sich nun fragen: Und das alles nur wegen eines zugegeben komplett missratenen Probelaufs am Montag gegen die Ukraine, der dank eines Elfmeters in letzter Sekunde wenigstens mit einem 3:3 endete?

Aber das Problem geht eben tiefer in Deutschland. Die einst stolze Mannschaft, Garant für Titel an WM und EM, ist seit Jahren schon vom Weg abgekommen, und die Öffentlichkeit fürchtet nun, dass die Zeit mit Hansi Flick bis zum kommenden Sommer plötzlich nicht ausreicht, um den Schaden zu reparieren.

Der Absturz begann 2014

Vielleicht nahm die Geschichte der Verirrung schon 2014 ihren Anfang. Nach dem Triumph an der WM in Brasilien begannen die führenden Köpfe beim DFB, dem deutschen Verband, gedanklich in Sphären abzuheben, in denen der Kommerz viel wichtiger wurde als der Sport.

Was damit einsetzte, war eine Entfremdung zwischen Mannschaft und Basis. Sie nahm Tempo auf, als die Resultate nicht mehr zum eigenen Anspruch passten. Die WM 2018, die Löw eigentlich gewinnen wollte, endete nach drei desaströsen Auftritten schon mit der Gruppenphase. Löw bekam trotzdem weiter Kredit, den er wohl besser nicht mehr bekommen hätte, weil ihm die Kraft zur Korrektur fehlte. Erst mit der verkorksten EM 2021 ging er in Rente.

Sein letztes Spiel als Bundestrainer: Joachim Löw, dessen Team im Achtelfinal der EM 2021 an Gareth Southgates Engländern scheiterte. Foto: Getty

Hansi Flick, eigentlich ein Hans-Dieter, aber seit je für alle nur der nette Hansi, übernahm als Sieger, nachdem er mit Bayern München in einer Saison sechs Titel abgeräumt hatte. Schlüssel zum Erfolg war sein freundlicher Umgang mit den Spielern, seine Wohlfühlpolitik. Nur einen hätte das Land noch lieber als neuen Bundestrainer gesehen: Jürgen Klopp. Aber der war nicht verfügbar.

Flick startete mit acht Siegen, das Land jubelte und blendete grosszügig aus, dass die Gegner dritt-, viertklassig waren. Bald gewann er kaum noch, die Nations-League-Saison endete nur deshalb nicht mit dem Abstieg, weil England noch schlechter war. Und trotzdem brach Deutschland nach Katar auf, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Woher dieser Mut kam, war im Vorfeld ein Rätsel. Und das blieb es während des Turniers erst recht, weil Deutschland nach der Vorrunde schon wieder ausgeschieden war. Der Trainer dilettierte, und die Mannschaft havarierte, oder umgekehrt, was genauso richtig war.

Betretene Mienen, schon wieder: Die Deutschen scheiterten auch an der WM in Katar früh, weil sie nur Gruppendritter wurden. Foto: Getty

Ein halbes Jahr und drei Testspiele später ist nichts besser, nicht der Trainer, nicht die Mannschaft, schon gar nicht die Stimmung. «Kriegt Flick bis zur EM noch die Kurve?», fragt der «Kicker» jetzt seine Leser, 83’000 nehmen bis Freitagnachmittag teil, und das Verdikt liest sich eindeutig: 81 Prozent sagen Nein.

Vermisst: Ein Team und Coach

Von den letzten 14 Spielen gewann Deutschland noch vier, von den letzten neun noch drei. Betriebsausfälle wie im März beim 2:3 gegen Belgien und eben die Ukraine sind alles andere als ein Zufall. Flick ist nicht in der Lage, eine Mannschaft zu formen. Er findet keine Abwehr, die diesen Namen verdient, er findet im Mittelfeld nicht wirklich einen Platz für Ilkay Gündogan, obschon der Captain von Manchester City der Spieler mit der grössten Klasse ist. Er redet vom Leistungsprinzip, nach dem er aufstelle, und setzt gegen die Ukraine dann doch auf eine Reihe formschwacher Spieler. «Wir haben einen Plan, und den werden wir durchziehen», sagt Flick. Es tönt wie eine Drohung.

Der neue Sportchef des DFB, Rudi Völler, wirft sich für Flick in die Bresche und nennt ihn noch diese Woche einen «absoluten Toptrainer». Die «Süddeutsche» hält dagegen und rät dem DFB, bei einer offiziellen Vermisstenstelle einen «schweren Verlust» anzuzeigen: zum einen von der Nationalmannschaft, zum anderen von dem Hansi Flick, der bei Bayern so stilsicher coachte. «Wo ist die Nationalmannschaft, wo ist dieser Flick?», fragt die Zeitung mit Bangen.

Vielleicht, wer weiss, tauchen sie am Freitag auf einmal wieder auf. Dann testen sie in Warschau gegen Polen. Wenn sie da gesichtet werden, hätte das nach den letzten Ereignissen allerdings fast etwas Wundersames.

