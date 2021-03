Berner Investor übernimmt Hotel-Restaurant – Hans-Ulrich Müller kauft das Gurnigelbad Die Bernapark AG von Hans-Ulrich Müller will den traditionsreichen Gasthof am Gurnigel im Sommer neu eröffnen. Adrian Hopf-Sulc

Das heutige Hotel-Restaurant Gurnigelbad war einst nur ein Nebengebäude des gleichnamigen Gradhotels. Foto: Urs Baumann (Archiv)

Der Berner Unternehmer Hans-Ulrich Müller kauft mit seiner Bernapark AG das geschlossene Hotel und Restaurant Gurnigelbad und will es im Sommer wiedereröffnen. Der Betrieb erhielt zuletzt in Bewertungsportalen im Internet nur noch durchzogene Noten. Nun soll das Haus mit langer Geschichte sanft renoviert und neu ausgerichtet werden.

Wie die Bernapark AG am Donnerstag mitteilte, wird die Liegenschaft per 1. April vom ­Belper Anwalt Roger Lerf übernommen. Beim Bernapark in Deisswil handelt es sich um das grosse Bauprojekt des Berner KMU-Investors Hans-Ulrich Müller. «Verkäufer und Käufer sind überzeugt, dass die Region gemeinsam mit den Gemeinden, Vereinen und Organisationen noch attraktiver gestaltet werden kann», heisst es weiter. Müller hat vor drei Jahren bereits das weiter oben gelegene Berghaus Gurnigel erworben.

Blick in die Vergangenheit: Das alte Kurhotel Gurnigelbad bei der Ankunft einer Postkutsche um das Jahr 1890. Foto: Jean Moeglé/Burgerbibliothek Bern

Die schwefelhaltigen Quellen beim Gurnigelbad wurden bereits im 16. Jahrhundert erwähnt, bald darauf wurde ein Badehaus errichtet. Im 19. Jahrhundert wurde der Kurbetrieb stark ausgebaut, ein Grandhotel entstand, das viele Gäste aus Grossbritannien anzog. 1902 brannte das Haus ab, wurde jedoch wieder aufgebaut und erlebte eine Blütezeit, die mit dem Ersten Weltkrieg endete. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die heruntergekommene Immobilie von der Armee gesprengt – es blieb das Nebengebäude, in dem sich das heutige Hotel-Restaurant Gurnigelbad befindet.