Gewaltdebatte in den USA – Hammerangriff auf Pelosis Ehemann – ein Schritt zum Bürgerkrieg? Ein Mann bricht in das Haus der bekannten US-Demokratin ein und verletzt ihren Mann. Der Angriff ist nur das jüngste Beispiel für zunehmende politische Gewaltakte in den USA. Fabian Fellmann aus Washington

Nancy Pelosi, Mehrheitsführerin der Demokraten, und ihr Mann Paul Pelosi in einer Aufnahme von 2019 im Capitol in Washington. Foto: Zach Gibson (Getty Images/AFP)

Ist der Angriff auf Nancy Pelosis Ehemann ein weiterer Schritt Richtung Bürgerkrieg? Diese bange Frage diskutieren Historikerinnen und Historiker in den USA, nachdem ein Angreifer am Freitagabend in das Haus der prominenten Demokratin in San Francisco eingebrochen ist.