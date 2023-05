Tagestipp: Philosophisches Bällebad – Hamam der Moral Im Rahmen des Theaterfestivals Auawirleben lässt sich derzeit buchstäblich in die stoische Philosophie eintauchen – und dabei einem Vortrag lauschen.

Auf jedem Bällchen ein Gedankenanstoss: «Les Thermes». Foto: Amélie Boissel

Den Ausgehfreudigen ist es schon aufgefallen: In der Grossen Halle der Reitschule steht derzeit ein riesiger Holzzuber, gefüllt mit 25’000 schwarzen Plastikbällchen. Hingestellt hat ihn das Künstlerkollektiv France Distraction im Rahmen des Berner Theaterfestivals Auawirleben: «Les Thermes» heisst das Projekt, das die Besucherinnen und Besucher dazu einlädt, ein «moralisches Bad in der stoischen Philosophie» zu nehmen. Denn auf jedem Bällchen steht ein Gedankenanstoss in Form eines Satzes – den man aber auch einfach ignorieren darf. Hin und wieder gibt es zudem kurze Vorträge: diesmal von Celin Sithy Fässler, die sich für die Anliegen von adoptierten Personen in der Schweiz starkmacht. (lri)

