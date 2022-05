«Eingekehrt» in der Güggeli-Beiz – Halbe Sachen im Poulet-Restaurant Im Schwellenmätteli geben sich Gastrokritikerinnen und -kritiker die Klinke in die Hand. Das kommt dem Eingekehrt-Team verdächtig vor. Meinung Johannes Reichen

Die «Hühnerstall-Platte» für zwei Personen mit dreierlei Poulet. Foto: rei

Vor einem Jahr ging in Bern die Güggeli-Beiz auf. Sie gehört zu den Schwellenmätteli-Restaurants. Vor uns waren schon andere Testesserinnen und Testesser zu Gast. Zum Beispiel Hans und Paul. Das sind zwei Berner, die gerne in Restaurants essen, ihre Kritiken dann auf einen Blog stellen und weder Hans noch Paul heissen. Am Ende ihrer Texte stehen Sätze wie: «Über die Rechnung können wir leider nicht viel sagen, wir haben sie nicht bekommen.»